    Интер досрочно стал чемпионом Италии после победы над Пармой

    Миланский "Интер" досрочно оформил чемпионство в Серии А, обыграв на своем поле "Парму" со счетом 2:0.

    Как сообщает Report, встреча прошла 3 мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

    После этой победы "Интер" набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - "Наполи". Неаполитанцы ранее сыграли вничью с "Комо" - 0:0, что позволило миланскому клубу оформить титул за три тура до конца сезона.

    Для "Интера" этот чемпионский титул стал 21-м в истории клуба.

    "İnter" vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olub

