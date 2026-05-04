"Интер" досрочно стал чемпионом Италии после победы над "Пармой"

Миланский "Интер" досрочно оформил чемпионство в Серии А, обыграв на своем поле "Парму" со счетом 2:0.

Как сообщает Report, встреча прошла 3 мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

После этой победы "Интер" набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - "Наполи". Неаполитанцы ранее сыграли вничью с "Комо" - 0:0, что позволило миланскому клубу оформить титул за три тура до конца сезона.

Для "Интера" этот чемпионский титул стал 21-м в истории клуба.