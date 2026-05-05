Эдгар Мкртчян: Мир с Азербайджаном превратит Южный Кавказ в инфраструктурный хаб

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может стать основой для превращения Южного Кавказа в ключевой хаб региональной инфраструктуры и транспорта.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель министра финансов Армении Эдгар Мкртчян на сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"В прошлом году на этой же сессии мы заявили о нашей твердой приверженности миру как необходимому условию развития. Сегодня, следуя этим обязательствам, я рад отметить ощутимый прогресс, включая предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в интересах региональной стабильности.

Превращение Южного Кавказа в хаб сотрудничества за счет разблокирования региональной инфраструктуры и транспортных связей на принципах суверенитета и взаимности принесет пользу всему региону", - заявил Э. Мкртчян.