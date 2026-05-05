АБР оценит затраты на транскаспийский проект после завершения ТЭО

Азиатский банк развития (АБР) ожидает завершения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Транскаспийский коридор зеленой энергии", чтобы определить его возможную стоимость в рамках инициативы "Паназиатская энергосистема" (PAGI).

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом, отвечая на вопрос агентства, заявил директор АБР по энергетике Кэйдзю Мицухаси (Keiju Mitsuhashi) на пресс-конференции, посвященной инициативе PAGI, в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

"Проект находится на стадии технико-экономического обоснования, поэтому необходимо дождаться его результатов, чтобы оценить потенциальные затраты", - отметил он.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) договорились о запуске первой фазы инициативы "Транскаспийский коридор зеленой энергии". Стороны подписали соглашение о совместной подготовке ТЭО проекта, предусматривающего объединение энергосистем трех стран и создание маршрута для экспорта возобновляемой энергии в Европу.