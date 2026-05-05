    • 05 may, 2026
    • 09:26
    ADB Transxəzər layihəsinin xərclərini TİƏ başa çatandan sonra qiymətləndirəcək

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) "Panasiya Enerji Sistemi" (PAGI) təşəbbüsü çərçivəsində onun ehtimal olunan dəyərini müəyyən etmək üçün "Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi" layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının (TİƏ) başa çatmasını gözləyir.

    Bunu "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşının sualını cavablandırarkən ADB-nin energetika üzrə direktoru Keydzu Mitsuhasi (Keiju Mitsuhashi) bankın Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində PAGI təşəbbüsünə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Layihə TİƏ mərhələsindədir, buna görə də potensial xərcləri qiymətləndirmək üçün onun nəticələrini gözləmək lazımdır", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il aprelin 4-də Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan ADB və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının (AIIB) dəstəyi ilə "Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi" təşəbbüsünün I mərhələsinin işə salınması barədə razılığa gəlib. Tərəflər üç ölkənin enerji sistemlərinin birləşdirilməsini və bərpa olunan enerjinin Avropaya ixracı üçün marşrutun yaradılmasını nəzərdə tutan layihənin TİƏ-nin birgə hazırlanması barədə saziş imzalayıblar.

    АБР оценит затраты на транскаспийский проект после завершения ТЭО
    ADB to estimate costs of trans-Caspian project after completion of feasibility study

