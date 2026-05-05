İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Naxçıvanbank"dakı vəsaitlərin geri qaytarılmasının əlçatanlığı artırılır

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 10:59
    Naxçıvanbankdakı vəsaitlərin geri qaytarılmasının əlçatanlığı artırılır

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) vətəndaşların məmnunluğunun artırılması və xidmətlərdən istifadədə rahatlığın təmin edilməsi üçün "Naxçıvanbank" ASC-nin əmanətçilərinə və digər depozit hesabı sahiblərinə məxsus hesab qalıqlarının geri qaytarılması prosesinin əlçatanlığını artırır.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tətbiq olunan yenilik ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşlar üçün onlayn qaydada müraciət etmək imkanı yaradacaq. Belə ki, vətəndaşlar AMB-nin "Elektron Xidmətlər Portalı"nın "Elektron müraciətlər sistemi" vasitəsilə onlayn müraciət edərək mövcud qalıq vəsaitlərinin müvafiq bank hesablarına köçürülməsini təmin edə biləcək. Bu zaman şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini, müraciət şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi təqdim etdikdə isə nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti və onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin surəti (etibarnamə), bank hesabı rekvizitləri və digər zəruri sənədlərin surəti müraciətə əlavə olunmalıdır.

    Ərizələrini fiziki qaydada ünvanlamaq istəyən vətəndaşlar isə əvvəllər olduğu kimi AMB-nin Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinə müraciət edə bilərlər. Bu zaman fiziki şəxslər üçün vəsaitin məbləğindən asılı olmayaraq nağd qaydada, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün isə köçürmə yolu ilə ödənilməsi imkanı təqdim olunur. Elektron müraciət imkanlarından istifadə etməkdə çətinlik çəkən şəxslər AMB-nin 2 və 5 saylı "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyət göstərən vətəndaş qəbulu bölmələrinə müraciət etməklə vəsaitlərin müvafiq bank hesablarına köçürülməsi üzrə müraciətlərini təqdim edə biləcəklər.

    "Bu dəyişikliklər maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının qorunması, xidmətlərdən istifadə zamanı əlçatanlığın və məmnunluğun artırılması istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlərin davamıdır", - deyə AMB bəyan edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Naxçıvanbank ASC Hesab qalıqları

    Son xəbərlər

    12:02

    Naxçıvanda şagird sayı 500-dən artıq olan məktəblərə yeni direktor təyinatları olub

    Elm və təhsil
    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti