İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində "Mədəniyyət Festivalı" keçirilib

    Elm və təhsil
    • 05 may, 2026
    • 10:57
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib

    Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Kembric Məktəbində "Mədəniyyət Festivalı" təşkil olunub. "Qlobal Perspektivlər" fənninin bir parçası olaraq hazırlanan festivalda universitetin rektoru Elbrus İsayev də iştirak edib.

    Festival çərçivəsində 6-cı və 7-ci sinif şagirdlərindən ibarət 15 qrup müxtəlif ölkələri təmsil edib. Şagirdlər seçdikləri ölkələr üzrə geniş araşdırma apararaq onların tarixini, mədəniyyətini, musiqisini, rəqsini və digər xüsusiyyətlərini əhatə edən təqdimatlarla çıxış ediblər. Bununla yanaşı, həmin ölkələrə məxsus milli yeməklərin təqdim olunması tədbirə xüsusi rəng qatıb.

    Tədbirin əsas məqsədi şagirdlərin dünyagörüşünü genişləndirmək, onların tədqiqat aparmaq, məlumat toplamaq və təqdimetmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək olub. Eyni zamanda festival analitik düşünmə və komanda şəklində işləmə vərdişlərinin formalaşdırılmasına da töhfə verib.

    Rəngarəng və interaktiv şəraitdə keçirilən festival şagirdlərin həm fərdi, həm də qrup şəklində bacarıqlarını nümayiş etdirməsi baxımından uğurla yekunlaşıb.

    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib
    NDU nəzdində Beynəlxalq Kembric Məktəbində Mədəniyyət Festivalı keçirilib

    Son xəbərlər

    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    11:22

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti