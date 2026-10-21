В Дом-музей Джалила Мамедкулизаде поступил редкий экземпляр журнала "Мязяли"

В Дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Нахчыване передали сборный экземпляр сатирического журнала "Мязяли" за 1915 год.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, издание вошло в музейный фонд и представляет историческую ценность для изучения азербайджанской сатирической печати.

Журнал "Мязяли" издавался в 1914–1915 годах. Его издателем и первым редактором был журналист и публицист Гашим бек Везиров. Первый номер вышел 27 декабря 1914 года в Баку, в типографии "Сяда". Всего было выпущено 42 номера.

Переданный музею том объединяет 30 номеров, изданных с февраля по сентябрь 1915 года. Экземпляр сохранил и подарил музею режиссер-постановщик телеканала AnewZ Эльнур Мамедов.

На страницах журнала публиковались сатирические стихи, фельетоны, статьи, новости, телеграммы, объявления и диалоги. В издании также печатались карикатуры Азима Азимзаде и произведения Джафара Джаббарлы, Алигули Гямкюсара, Али Назми и других авторов.