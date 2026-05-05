    • 05 мая, 2026
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".

    Ситуация на дорогах Пробки на дорогах Баку
    Bakıda sıxlıq müşahidə olunan yollar açıqlanıb

