Дороги с высоким риском аварий в Азербайджане будут определяться на основе страховых данных

В Азербайджане дороги с высоким риском дорожно-транспортных происшествий будут определяться на основе страховых данных.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента развития бизнеса Бюро обязательного страхования Ханым Джамалова на мероприятии, посвященном 15-летию создания Бюро.

По ее словам, основными целями являются сокращение числа ДТП, снижение страховых рисков, регулирование страховых взносов и тарифов, а также расширение механизмов обслуживания и сотрудничества для водителей и страховых компаний.

Джамалова отметила, что в рамках этой работы предусмотрена реализация разработанного в 2026 году проекта по созданию карты рисков ДТП. Проект предусматривает определение территорий с наибольшей частотой аварий, нанесение данных на географическую карту, анализ причин возникновения рисков и принятие мер профилактического характера совместно со страховщиками, Министерством внутренних дел, налоговыми органами и другими соответствующими структурами.