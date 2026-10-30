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    Дороги с высоким риском аварий в Азербайджане будут определяться на основе страховых данных

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2026
    • 18:54
    Дороги с высоким риском аварий в Азербайджане будут определяться на основе страховых данных

    В Азербайджане дороги с высоким риском дорожно-транспортных происшествий будут определяться на основе страховых данных.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента развития бизнеса Бюро обязательного страхования Ханым Джамалова на мероприятии, посвященном 15-летию создания Бюро.

    По ее словам, основными целями являются сокращение числа ДТП, снижение страховых рисков, регулирование страховых взносов и тарифов, а также расширение механизмов обслуживания и сотрудничества для водителей и страховых компаний.

    Джамалова отметила, что в рамках этой работы предусмотрена реализация разработанного в 2026 году проекта по созданию карты рисков ДТП. Проект предусматривает определение территорий с наибольшей частотой аварий, нанесение данных на географическую карту, анализ причин возникновения рисков и принятие мер профилактического характера совместно со страховщиками, Министерством внутренних дел, налоговыми органами и другими соответствующими структурами.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Бюро обязательного страхования
    Azərbaycanda qəza riski yüksək olan yollar sığorta məlumatları ilə müəyyənləşdiriləcək
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