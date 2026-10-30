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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda qəza riski yüksək olan yollar sığorta məlumatları ilə müəyyənləşdiriləcək

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2026
    • 18:17
    Azərbaycanda qəza riski yüksək olan yollar sığorta məlumatları ilə müəyyənləşdiriləcək

    Azərbaycanda qəza riski yüksək olan yollar sığorta məlumatları əsasında müəyyənləşdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) Biznesin inkişafı departamentinin rəhbəri Xanım Camalova "İcbari Sığorta Bürosu Hüquqi Şəxslərin İttifaqının yaranmasının 15 illiyi" ilə bağlı tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, əsas hədəf yol-nəqliyyat hadisələrinin azaldılması, sığorta risklərinin aşağı salınması, sığorta haqlarının və tariflərinin tənzimlənməsi, həmçinin sürücülər və sığorta şirkətləri üçün xidmət və əməkdaşlıq qaydalarının genişləndirilməsidir.

    X.Camalova qeyd edib ki, buraya 2026-cı ildə hazırlanmış yol-nəqliyyat hadisələri üzrə risk xəritəsinin yaradılması layihəsi daxildir: "Layihə çərçivəsində qəzaların daha çox baş verdiyi ərazilərin müəyyənləşdirilməsi, məlumatların coğrafi əsasda xəritələşdirilməsi və risklərin yaranma səbəblərinin təhlili nəzərdə tutulur. Əldə olunan məlumatlar əsasında sığortaçılar, Daxili İşlər Nazirliyi, vergi orqanları və digər aidiyyəti qurumlarla birlikdə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində addımların atılması planlaşdırılır".

    Departament rəhbəri bildirib ki, layihənin əsas məqsədi sığorta məlumatlarından yalnız baş vermiş hadisələrin tənzimlənməsi üçün deyil, həm də gələcək yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə istifadə etməkdir.

    Xanım Camalova İcbari Sığorta Bürosu (İSB) Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    Дороги с высоким риском аварий в Азербайджане будут определяться на основе страховых данных
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