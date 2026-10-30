Моссад подключился к расследованию возможного влияния извне на выборы в Израиле
- 30 октября, 2026
- 19:19
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Израильская разведслужба "Моссад" подключилась к расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в прошедшие во вторник парламентские выборы.
Как передает Report, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, не указавший источники информации.
По данным телеканала, "Моссад" работает совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК). Проверяется возможное вмешательство со стороны Катара и других стран.
Подозрения касаются предполагаемых выплат арабским избирателям с целью повысить их явку на избирательные участки.
Центральная избирательная комиссия неоднократно подчеркивала, что расследование носит ограниченный характер, а результаты выборов не ставятся под сомнение.
Напомним, что партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заняла первое место на парламентских выборах 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства, необходимого для формирования правительства.