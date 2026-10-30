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    Моссад подключился к расследованию возможного влияния извне на выборы в Израиле

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 19:19
    Моссад подключился к расследованию возможного влияния извне на выборы в Израиле

    Израильская разведслужба "Моссад" подключилась к расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в прошедшие во вторник парламентские выборы.

    Как передает Report, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, не указавший источники информации.

    По данным телеканала, "Моссад" работает совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК). Проверяется возможное вмешательство со стороны Катара и других стран.

    Подозрения касаются предполагаемых выплат арабским избирателям с целью повысить их явку на избирательные участки.

    Центральная избирательная комиссия неоднократно подчеркивала, что расследование носит ограниченный характер, а результаты выборов не ставятся под сомнение.

    Напомним, что партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заняла первое место на парламентских выборах 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства, необходимого для формирования правительства.

    Израильская разведывательная служба Моссад ШАБАК Государство Израиль
    MOSSAD İsraildə seçkilərə mümkün xarici müdaxilə ilə bağlı araşdırmaya qoşulub
    Mossad joins probe into possible foreign interference in Israeli elections
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