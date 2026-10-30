Моссад подключился к расследованию возможного влияния извне на выборы в Израиле

Израильская разведслужба "Моссад" подключилась к расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в прошедшие во вторник парламентские выборы.

Как передает Report, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, не указавший источники информации.

По данным телеканала, "Моссад" работает совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК). Проверяется возможное вмешательство со стороны Катара и других стран.

Подозрения касаются предполагаемых выплат арабским избирателям с целью повысить их явку на избирательные участки.

Центральная избирательная комиссия неоднократно подчеркивала, что расследование носит ограниченный характер, а результаты выборов не ставятся под сомнение.

Напомним, что партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заняла первое место на парламентских выборах 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства, необходимого для формирования правительства.