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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    MOSSAD İsraildə seçkilərə mümkün xarici müdaxilə ilə bağlı araşdırmaya qoşulub

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 19:26
    MOSSAD İsraildə seçkilərə mümkün xarici müdaxilə ilə bağlı araşdırmaya qoşulub

    İsrailin MOSSAD kəşfiyyat xidməti çərşənbə axşamı keçirilmiş parlament seçkilərinə ehtimal edilən xarici müdaxilənin araşdırılmasına qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail televiziyasının 12-ci kanalı məlumat yayıb.

    Telekanalın məlumatına görə, MOSSAD İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti ilə birgə işləyir. Qətər və digər ölkələrin mümkün müdaxiləsi yoxlanılır.

    Şübhələr ərəb seçicilərin seçki məntəqələrində iştirakını artırmaq məqsədilə onlara edildiyi ehtimal olunan ödənişlərlə bağlıdır.

    Mərkəzi Seçki Komissiyası dəfələrlə vurğulayıb ki, araşdırma məhdud xarakter daşıyır və seçkilərin nəticələri şübhə altına alınmır.

    Xatırladaq ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun "Likud" partiyası oktyabrın 27-də keçirilmiş parlament seçkilərində birinci yeri tutub, lakin siyasi bloklardan heç biri hökuməti formalaşdırmaq üçün lazım olan çoxluğu əldə etməyib.

    MOSSAD Benyamin Netanyahu Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK)
    Моссад подключился к расследованию возможного влияния извне на выборы в Израиле
    Mossad joins probe into possible foreign interference in Israeli elections
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