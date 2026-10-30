Новак: Атаки на НПЗ не повлияют на рынок топлива

Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не должны повлиять на обеспечение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал он.

По словам Новака, в ночь на 30 октября на территории России была осуществлена атака на три НПЗ и один газохимический комплекс Самарской области.

Ранее российские медиа сообщали, что с начала лета на фоне атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы наблюдался дефицит бензина и дизельного топлива. На отдельных АЗС вводились ограничения на продажу топлива. Для обеспечения внутреннего рынка власти ограничили экспорт нефтепродуктов и организовали их импорт.