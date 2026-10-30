Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем"
Индивидуальные
- 30 октября, 2026
- 19:06
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Член сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо "Большой шлем" в Абу-Даби.
Как сообщает Report, дзюдоист, выступающий в весовой категории 73 кг, последовательно одолев Лучана Борша Думитреску (Румыния), Абдул Малика Умаева (Бельгия) и Акила Гякова (Косово), вышел в полуфинал.
На этом этапе Гейдаров, проигравший представителю Таджикистана Масуди Ахмадзода, одержал победу над грузинским спортсменом Ираклием Гогинашвили в поединке за третье место.
Таким образом, число наград, завоеванных сборной Азербайджана на турнире, достигло 4.
Ранее Балабей Агаев (60 кг) и Кёнуль Алиева (48 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Елкиев (66 кг) - бронзовую медаль.
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
Hidayat Heydarov wins bronze at Grand Slam tournament
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