Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем"

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2026
    • 19:06
    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире Большой шлем

    Член сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо "Большой шлем" в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, дзюдоист, выступающий в весовой категории 73 кг, последовательно одолев Лучана Борша Думитреску (Румыния), Абдул Малика Умаева (Бельгия) и Акила Гякова (Косово), вышел в полуфинал.

    На этом этапе Гейдаров, проигравший представителю Таджикистана Масуди Ахмадзода, одержал победу над грузинским спортсменом Ираклием Гогинашвили в поединке за третье место.

    Таким образом, число наград, завоеванных сборной Азербайджана на турнире, достигло 4.

    Ранее Балабей Агаев (60 кг) и Кёнуль Алиева (48 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Елкиев (66 кг) - бронзовую медаль.

    Хидаят Гейдаров Большой шлем по дзюдо Бронзовая медаль
    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
    Hidayat Heydarov wins bronze at Grand Slam tournament
    44 filmi
    44 filmi

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