Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем"

Член сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо "Большой шлем" в Абу-Даби.

Как сообщает Report, дзюдоист, выступающий в весовой категории 73 кг, последовательно одолев Лучана Борша Думитреску (Румыния), Абдул Малика Умаева (Бельгия) и Акила Гякова (Косово), вышел в полуфинал.

На этом этапе Гейдаров, проигравший представителю Таджикистана Масуди Ахмадзода, одержал победу над грузинским спортсменом Ираклием Гогинашвили в поединке за третье место.

Таким образом, число наград, завоеванных сборной Азербайджана на турнире, достигло 4.

Ранее Балабей Агаев (60 кг) и Кёнуль Алиева (48 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Елкиев (66 кг) - бронзовую медаль.