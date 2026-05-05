Директор АБР: Транскаспийский энергокабель может стать частью мегапроекта PAGI

"Транскаспийский коридор зеленой энергии", реализуемый при поддержке правительств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является потенциальным проектом в рамках инициативы "Паназиатская энергосистема" (PAGI).

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил директор Азиатского банка развития (АБР) по энергетике Кэйдзю Мицухаси (Keiju Mitsuhashi) на пресс-конференции по инициативе "Паназиатская энергосистема" в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"В настоящее время Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже поддерживают проведение технико-экономического обоснования, планирование инфраструктуры и финансирование. Кроме того, АБР поддержал реформы энергетического сектора в Узбекистане, чтобы помочь ускорить переход страны к " зеленой энергии". АБР также оказывает комплексную поддержку Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках программы "Единый АБР". Так что да, проект энергокабеля рассматривается как потенциальный проект инициативы PAGI", - заявил К. Мицухаси.

Напомним, что инициатива PAGI предполагает объединение национальных и субрегиональных энергосетей, что позволит эффективно перераспределять возобновляемую энергию между странами.

В рамках PAGI планируется мобилизовать 50 млрд долларов к 2035 году для развития трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет о строительстве линий электропередачи, подстанций, систем накопления энергии, а также цифровизации сетей. Кроме того, инициатива охватывает проекты генерации, включая экспорт "зеленой энергии", создание региональных энергетических хабов и гибридных объектов генерации и хранения.