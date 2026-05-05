Оборот БФБ сократился на 43%

Стоимость сделок по всем финансовым инструментам, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), в январе-апреле 2026 года, составила 15 млрд 423,782 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество сделок сократилось на 16,6%, до 8,082 тысяч.

На операции репо пришлось 90,7% оборота БФБ, или 13 млрд 986,399 млн манатов (снижение на 38,5%).

В отчетный период объем сделок с государственными ценными бумагами сократился в 3,4 раза, до 960,973 млн манатов, а с корпоративными ценными бумагами - в 2,4 раза, до 476,411 млн манатов.