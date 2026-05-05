"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 43 % azalıb
Maliyyə
- 05 may, 2026
- 16:12
Bu ilin yanvar-aprel aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 15 milyard 423,782 milyon manat təşkil edib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 43,1 % azdır.
Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 16,6 % azalaraq 8 082 olub.
BFB-nin dövriyyəsinin 90,7 %-i və yaxud 13 milyard 986,399 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 38,5 % azdır.
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 3,4 dəfə azalaraq 960,973 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə əqdlərin dəyəri isə 2,4 dəfə azalaraq 476,411 milyon manat olub.
