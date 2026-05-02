    • 02 мая, 2026
    • 03:16
    В Мексике автобус с туристами сорвался с трассы: погибли не менее 11 человек

    В западном мексиканском штате Наярит произошла крупная дорожная авария с участием туристического автобуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в результате ДТП погибли не менее 11 человек, еще 31 получил ранения.

    Инцидент произошел накануне, в период праздничных выходных по случаю Дня труда. По данным властей штата Наярит, автобус следовал из штата Халиско и перевозил пассажиров в один из рекреационных центров. Вблизи населенного пункта Аматлан-де-Каньяс транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

    На место происшествия были направлены спасательные службы из Наярита и Халиско. Участок дороги временно закрыли для проведения спасательных работ и выяснения обстоятельств аварии.

    На опубликованных властями фотографиях видно, что автобус лежит на боку и покрыт грязью.

    Отметим, что автобусы остаются одним из основных видов транспорта в Мексике, где сеть пассажирских железных дорог развита ограниченно. Власти страны во главе с президентом Клаудией Шейнбаум реализуют планы по расширению железнодорожного сообщения, в том числе в северных и центральных регионах страны.

    Meksikada turistləri daşıyan avtobus aşıb, 11 nəfər ölüb

    Последние новости

    07:49

    Вадефуль: Заменить ядерный зонтик США в ближайшие годы невозможно

    Другие страны
    07:38

    МИД РФ заявил о резком ухудшении отношений между постоянными членами СБ ООН

    Другие страны
    07:09

    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    Другие страны
    06:41

    США намерены сократить миссию по контролю за перемирием в Газе

    Другие страны
    06:13

    В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

    Другие страны
    05:48

    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

    Другие страны
    05:13

    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    Другие страны
    04:42

    Куба осудила новые санкции США

    Другие страны
    04:18

    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

    Другие страны
    Лента новостей