В Мексике автобус с туристами сорвался с трассы: погибли не менее 11 человек

В западном мексиканском штате Наярит произошла крупная дорожная авария с участием туристического автобуса.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в результате ДТП погибли не менее 11 человек, еще 31 получил ранения.

Инцидент произошел накануне, в период праздничных выходных по случаю Дня труда. По данным властей штата Наярит, автобус следовал из штата Халиско и перевозил пассажиров в один из рекреационных центров. Вблизи населенного пункта Аматлан-де-Каньяс транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

На место происшествия были направлены спасательные службы из Наярита и Халиско. Участок дороги временно закрыли для проведения спасательных работ и выяснения обстоятельств аварии.

На опубликованных властями фотографиях видно, что автобус лежит на боку и покрыт грязью.

Отметим, что автобусы остаются одним из основных видов транспорта в Мексике, где сеть пассажирских железных дорог развита ограниченно. Власти страны во главе с президентом Клаудией Шейнбаум реализуют планы по расширению железнодорожного сообщения, в том числе в северных и центральных регионах страны.