SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək
Region
- 01 may, 2026
- 23:31
Fars körfəzinin yeni idarəetmə qaydası İranın ali rəhbəri Müctəba Xamenei tərəfindən tərtib ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanlığı məlumat verib.
Qeyd olunub ki, Müctəba Xameneinin rəhbərliyi altında Fars körfəzinin idarə olunması üçün yeni qaydalar, şərtlər müəyyən ediləcək və tətbiq olunacaq.
Vurğulanıb ki, SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri Fars körfəzi və Hörmüz boğazının İran sahil xəttinin təxminən 2000 km-ni nəzarətdə saxlayacaq.
