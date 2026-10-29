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    Daşkənddə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:48
    Daşkənddə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Daşkənddə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri və ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Müzakirələr Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədovla çexiyalı həmkarı Lubomir Frebort arasında baş tutan görüşdə aparılıb: "Görüşdə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri və ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi diqqət mərkəzində olub".

    Rəşad Məmmədov Azərbaycan-Çexiya əməkdaşlığı
    Послы Азербайджана и Чехии обсудили в Ташкенте развитие двусторонних отношений
    Azerbaijani, Czech ambassadors discuss bilateral ties in Tashkent
    44 filmi
    44 filmi

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