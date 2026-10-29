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    Послы Азербайджана и Чехии обсудили в Ташкенте развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 21:51
    Послы Азербайджана и Чехии обсудили в Ташкенте развитие двусторонних отношений

    Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов встретился в Ташкенте со своим чешским коллегой Любомиром Фребортом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Узбекистане в социальной сети X.

    В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы развития азербайджано-чешских отношений и укрепления двустороннего сотрудничества.

    Рашад Мамедов Азербайджано-чешские отношения Узбекистан
    Daşkənddə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə edilib
    Azerbaijani, Czech ambassadors discuss bilateral ties in Tashkent
    44 filmi
    44 filmi

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