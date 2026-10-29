Послы Азербайджана и Чехии обсудили в Ташкенте развитие двусторонних отношений
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 21:51
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Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов встретился в Ташкенте со своим чешским коллегой Любомиром Фребортом.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Узбекистане в социальной сети X.
В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы развития азербайджано-чешских отношений и укрепления двустороннего сотрудничества.
Daşkənddə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə edilib
Azerbaijani, Czech ambassadors discuss bilateral ties in Tashkent
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