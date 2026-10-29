Послы Азербайджана и Чехии обсудили в Ташкенте развитие двусторонних отношений

Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов встретился в Ташкенте со своим чешским коллегой Любомиром Фребортом.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Узбекистане в социальной сети X.

В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы развития азербайджано-чешских отношений и укрепления двустороннего сотрудничества.