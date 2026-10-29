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    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 22:34
    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    İtaliyanın Neapol şəhərində cüdo üzrə U-23 Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.

    Oktyabrın 30-dan noyabrın 1-dək keçiriləcək qitə yarışında Azərbaycan 6 çəki dərəcəsində 9 kişi cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Çempionatda 36 ölkədən 275 idmançı (155 kişi, 120 qadın) mübarizə aparacaq.

    İlk yarış günü təsnifat mərhələsi Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da, final bloku isə saat 19:00-da start götürəcək.

    Kişilər

    -60 kq, 1/8 final

    Murad Muradlı – Unay Penyas Merino (İspaniya)

    Babarəhim Mirzəyev – Mario Tinelli (İtaliya) / Yan Motoli Bonqambe (Fransa) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/8 final

    Nizami İmranov – Alessio De Luka (İtaliya)

    İslam Rəhimov – Kristian Butuçi (Xorvatiya) / Adam Anastasopulos (Yunanıstan) cütünün qalibi ilə

    73 kq, 1/16 final

    Əbil Yusubov – Luka Katiç (Xorvatiya)

    Mehdi Cəfərov – Vlad Mitru (Moldova)

    90 kq, 1/16 final

    Əli Qazıməmmədov – Mixaylo Xoroşaylov (Ukrayna)

    100 kq, 1/8 final

    Əjdər Bağırov – İvan Kutenkov (Ukrayna)

    +100 kq, 1/8 final

    Kənan Nəsibov – Luka İvankoviç (Xorvatiya).

    Cüdo üzrə Avropa çempionatı
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ U-23
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