Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ U-23
- 29 октября, 2026
- 22:43
Будьте в курсе главных новостей!
В итальянском Неаполе состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет (U-23), по итогам которой определились первые соперники представителей Азербайджана.
Как сообщает Report, на турнире, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, Азербайджан представят девять дзюдоистов в шести весовых категориях.
Всего в чемпионате примут участие 275 спортсменов из 36 стран, в том числе 155 мужчин и 120 женщин.
В первый день соревнований предварительные схватки начнутся в 13:00, а финальный блок - в 19:00 по бакинскому времени.
Мужчины
До 60 кг, 1/8 финала
Мурад Мурадлы - Унай Пеньяс Мерино (Испания)
Бабарагим Мирзоев - победитель схватки Марио Тинелли (Италия) / Ян Мотоли Бонгамбе (Франция)
До 66 кг, 1/8 финала
Низами Имранов - Алессио Де Лука (Италия)
Ислам Рагимов - победитель схватки Кристиан Бутучи (Хорватия) / Адам Анастасопулос (Греция)
До 73 кг, 1/16 финала
Абиль Юсубов - Лука Катич (Хорватия)
Мехди Джафаров - Влад Митру (Молдова)
До 90 кг, 1/16 финала
Али Газымамедов - Михаило Хорошайлов (Украина)
До 100 кг, 1/8 финала
Аждар Багиров - Иван Кутенков (Украина)
Свыше 100 кг, 1/8 финала
Кенан Насибов - Лука Иванкович (Хорватия).