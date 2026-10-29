Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ U-23

В итальянском Неаполе состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет (U-23), по итогам которой определились первые соперники представителей Азербайджана.

Как сообщает Report, на турнире, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, Азербайджан представят девять дзюдоистов в шести весовых категориях.

Всего в чемпионате примут участие 275 спортсменов из 36 стран, в том числе 155 мужчин и 120 женщин.

В первый день соревнований предварительные схватки начнутся в 13:00, а финальный блок - в 19:00 по бакинскому времени.

Мужчины

До 60 кг, 1/8 финала

Мурад Мурадлы - Унай Пеньяс Мерино (Испания)

Бабарагим Мирзоев - победитель схватки Марио Тинелли (Италия) / Ян Мотоли Бонгамбе (Франция)

До 66 кг, 1/8 финала

Низами Имранов - Алессио Де Лука (Италия)

Ислам Рагимов - победитель схватки Кристиан Бутучи (Хорватия) / Адам Анастасопулос (Греция)

До 73 кг, 1/16 финала

Абиль Юсубов - Лука Катич (Хорватия)

Мехди Джафаров - Влад Митру (Молдова)

До 90 кг, 1/16 финала

Али Газымамедов - Михаило Хорошайлов (Украина)

До 100 кг, 1/8 финала

Аждар Багиров - Иван Кутенков (Украина)

Свыше 100 кг, 1/8 финала

Кенан Насибов - Лука Иванкович (Хорватия).