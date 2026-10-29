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    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ U-23

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 22:43
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ U-23

    В итальянском Неаполе состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет (U-23), по итогам которой определились первые соперники представителей Азербайджана.

    Как сообщает Report, на турнире, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, Азербайджан представят девять дзюдоистов в шести весовых категориях.

    Всего в чемпионате примут участие 275 спортсменов из 36 стран, в том числе 155 мужчин и 120 женщин.

    В первый день соревнований предварительные схватки начнутся в 13:00, а финальный блок - в 19:00 по бакинскому времени.

    Мужчины

    До 60 кг, 1/8 финала

    Мурад Мурадлы - Унай Пеньяс Мерино (Испания)

    Бабарагим Мирзоев - победитель схватки Марио Тинелли (Италия) / Ян Мотоли Бонгамбе (Франция)

    До 66 кг, 1/8 финала

    Низами Имранов - Алессио Де Лука (Италия)

    Ислам Рагимов - победитель схватки Кристиан Бутучи (Хорватия) / Адам Анастасопулос (Греция)

    До 73 кг, 1/16 финала

    Абиль Юсубов - Лука Катич (Хорватия)

    Мехди Джафаров - Влад Митру (Молдова)

    До 90 кг, 1/16 финала

    Али Газымамедов - Михаило Хорошайлов (Украина)

    До 100 кг, 1/8 финала

    Аждар Багиров - Иван Кутенков (Украина)

    Свыше 100 кг, 1/8 финала

    Кенан Насибов - Лука Иванкович (Хорватия).

    Чемпионат Европы U-23 Азербайджанские дзюдоисты
    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib
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