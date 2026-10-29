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    Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Romadakı səfirləri Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:59
    Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Romadakı səfirləri Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli Romada Diplomatiya Festivalının (Diplomacy in Rome) XVII buraxılışı çərçivəsində keçirilən "Yol ayrıcında Qafqaz: sülh, dəhlizlər və əməkdaşlığın yeni dövrü" adlı paneldə iştirak edib.

    "Report" Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, Amerika Araşdırmaları Mərkəzində təşkil olunan paneldə Gürcüstan və Ermənistanın səfirləri də iştirak ediblər.

    Jurnalist Luka Ştaynmanın moderatorluğu ilə keçirilən müzakirələrdə regionda davamlı və inklüziv sülhün perspektivləri, regional ticarət və bağlantı arxitekturası, eləcə də digər mühüm beynəlxalq tərəfdaşlarla münasibətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tədbir iştirakçıları mövzu ilə bağlı çoxsaylı suallar ünvanlayıblar.

    Elçin Hüseynli Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi
    В Риме обсудили перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе
    South Caucasus ambassadors discuss peace and connectivity in Rome
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