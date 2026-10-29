Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Romadakı səfirləri Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər
- 29 oktyabr, 2026
- 21:59
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Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli Romada Diplomatiya Festivalının (Diplomacy in Rome) XVII buraxılışı çərçivəsində keçirilən "Yol ayrıcında Qafqaz: sülh, dəhlizlər və əməkdaşlığın yeni dövrü" adlı paneldə iştirak edib.
"Report" Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, Amerika Araşdırmaları Mərkəzində təşkil olunan paneldə Gürcüstan və Ermənistanın səfirləri də iştirak ediblər.
Jurnalist Luka Ştaynmanın moderatorluğu ilə keçirilən müzakirələrdə regionda davamlı və inklüziv sülhün perspektivləri, regional ticarət və bağlantı arxitekturası, eləcə də digər mühüm beynəlxalq tərəfdaşlarla münasibətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tədbir iştirakçıları mövzu ilə bağlı çoxsaylı suallar ünvanlayıblar.
L’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian, S.E. @ElchinNHuseynli, ha partecipato al panel “Caucasus at a Crossroads: #Peace, Corridors, and a New Era of Cooperation”, nell’ambito della XVII edizione del Festival della Diplomazia (@DiplomacyinRome), presso il Centro Studi Americani. L’incontro ha riunito insieme anche gli ambasciatori di Georgia e Armenia, moderati dal giornalista @luca_steinmann1, per esaminare le prospettive di una nuova era di pace duratura e globale nella regione, insieme all’architettura del commercio e della connettività regionale e le relazioni con gli altri importanti interlocutori internazionali. Molte e interessate le domande del pubblico. L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire, come affermato dall’Ambasciatore Huseynli, che l’obiettivo dell’#Azerbaigian🇦🇿 e’ sempre stato quello di “vincere la #pace”.— Azerbaigian in Italia (@AmbasciataAZE) October 29, 2026