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    В Риме обсудили перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 22:04
    В Риме обсудили перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе

    Посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли принял участие в панельной дискуссии "Кавказ на перепутье: мир, коридоры и новая эпоха сотрудничества", состоявшейся в Риме в рамках XVII Фестиваля дипломатии (Diplomacy in Rome).

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии, в мероприятии, организованном в Центре американских исследований, также приняли участие послы Грузии и Армении.

    В ходе дискуссии, модератором которой выступил журналист Лука Штайнманн, участники обменялись мнениями о перспективах установления устойчивого и всеобъемлющего мира в регионе, развитии региональной торговли и транспортных связей, а также отношениях с другими важными международными партнерами.

    Участники мероприятия задали многочисленные вопросы по обсуждаемым темам.

    Рим Южный Кавказ Эльчин Гусейнли
    Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Romadakı səfirləri Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər
    South Caucasus ambassadors discuss peace and connectivity in Rome
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