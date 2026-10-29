В Риме обсудили перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе
- 29 октября, 2026
- 22:04
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Посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли принял участие в панельной дискуссии "Кавказ на перепутье: мир, коридоры и новая эпоха сотрудничества", состоявшейся в Риме в рамках XVII Фестиваля дипломатии (Diplomacy in Rome).
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии, в мероприятии, организованном в Центре американских исследований, также приняли участие послы Грузии и Армении.
В ходе дискуссии, модератором которой выступил журналист Лука Штайнманн, участники обменялись мнениями о перспективах установления устойчивого и всеобъемлющего мира в регионе, развитии региональной торговли и транспортных связей, а также отношениях с другими важными международными партнерами.
Участники мероприятия задали многочисленные вопросы по обсуждаемым темам.
L’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian, S.E. @ElchinNHuseynli, ha partecipato al panel “Caucasus at a Crossroads: #Peace, Corridors, and a New Era of Cooperation”, nell’ambito della XVII edizione del Festival della Diplomazia (@DiplomacyinRome), presso il Centro Studi Americani. L’incontro ha riunito insieme anche gli ambasciatori di Georgia e Armenia, moderati dal giornalista @luca_steinmann1, per esaminare le prospettive di una nuova era di pace duratura e globale nella regione, insieme all’architettura del commercio e della connettività regionale e le relazioni con gli altri importanti interlocutori internazionali. Molte e interessate le domande del pubblico. L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire, come affermato dall’Ambasciatore Huseynli, che l’obiettivo dell’#Azerbaigian🇦🇿 e’ sempre stato quello di “vincere la #pace”.— Azerbaigian in Italia (@AmbasciataAZE) October 29, 2026