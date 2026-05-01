    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 23:12
    Командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции заявило, что новый порядок управления Персидским заливом будет формироваться под руководством верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в заявлении КСИР отмечается, что новые правила и условия контроля над Персидским заливом будут определены и реализованы в соответствии с указаниями верховного лидера.

    В командовании подчеркнули, что ВМС КСИР намерены обеспечить контроль над почти 2 тыс. километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива.

    Кроме того, в заявлении говорится, что эти силы намерены превратить данную акваторию в источник благосостояния для иранского народа, а также в фактор безопасности и процветания для всего региона.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Персидский залив Моджтаба Хаменеи

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

