КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

Командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции заявило, что новый порядок управления Персидским заливом будет формироваться под руководством верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в заявлении КСИР отмечается, что новые правила и условия контроля над Персидским заливом будут определены и реализованы в соответствии с указаниями верховного лидера.

В командовании подчеркнули, что ВМС КСИР намерены обеспечить контроль над почти 2 тыс. километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива.

Кроме того, в заявлении говорится, что эти силы намерены превратить данную акваторию в источник благосостояния для иранского народа, а также в фактор безопасности и процветания для всего региона.