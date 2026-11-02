Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Японии развитие двусторонних отношений

Азербайджан и Япония намерены расширять политический диалог и укреплять сотрудничество в различных сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорилось в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Японии в стране Фуруей Токуро.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Он отметил важность работы главы японской дипмиссии для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние азербайджано-японских отношений и перспективы их развития, возможности расширения политического диалога, а также укрепления сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, транспорте, сфере высоких технологий, спорте, гуманитарной сфере и образовании.

В контексте расширения экономического сотрудничества была подчеркнута важность использования японскими компаниями инвестиционных возможностей Азербайджана, в том числе благоприятного делового и логистического потенциала Свободной экономической зоны Алят.

Стороны также отметили растущую роль Азербайджана в укреплении межрегиональных транспортно-логистических связей и вклад страны в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Кроме того, японскому послу была представлена информация о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, создании современной инфраструктуры, мерах по реализации экономического потенциала этих районов и обеспечению их устойчивого развития.

Было подчеркнуто, что масштабное загрязнение освобожденных территорий минами создает серьезные препятствия для восстановительных работ, угрожает безопасности мирного населения и затрудняет возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и другим темам, представляющим взаимный интерес.