Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана

Посетившие Азербайджан в рамках Государственной программы по Великому возвращению 10 пакистанских инфлюенсеров ознакомились с культурным наследием, историей и туристическими возможностями страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках визита участники посетили Баку, Гянджу, Шушу и Ханкенди, где ознакомились с туристическими направлениями Азербайджана и их особенностями.

В ходе программы инфлюенсеры ознакомились с современной городской средой Баку, историческим и культурным наследием Гянджи. Им также представили информацию об архитектурных памятниках, национально-культурных ценностях и туристическом потенциале этих городов.

В ходе поездки участникам также рассказали об историческом и культурном значении Карабаха и Восточного Зангезура, а также о ведущихся в регионе восстановительных и реконструкционных работах. Кроме того, гости ознакомились с развивающейся туристической инфраструктурой региона и возможностями, создаваемыми для туристов.

Инфотур направлен на повышение осведомленности пакистанской аудитории о туристическом потенциале Азербайджана и привлечение ее интереса не только к столице, но и к другим городам и регионам страны.

Ожидается, что публикации участников о поездке на своих цифровых платформах позволят рассказать о туристических направлениях Азербайджана более широкой аудитории.