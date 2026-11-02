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    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана

    Туризм
    • 02 ноября, 2026
    • 17:19
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана

    Посетившие Азербайджан в рамках Государственной программы по Великому возвращению 10 пакистанских инфлюенсеров ознакомились с культурным наследием, историей и туристическими возможностями страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках визита участники посетили Баку, Гянджу, Шушу и Ханкенди, где ознакомились с туристическими направлениями Азербайджана и их особенностями.

    В ходе программы инфлюенсеры ознакомились с современной городской средой Баку, историческим и культурным наследием Гянджи. Им также представили информацию об архитектурных памятниках, национально-культурных ценностях и туристическом потенциале этих городов.

    В ходе поездки участникам также рассказали об историческом и культурном значении Карабаха и Восточного Зангезура, а также о ведущихся в регионе восстановительных и реконструкционных работах. Кроме того, гости ознакомились с развивающейся туристической инфраструктурой региона и возможностями, создаваемыми для туристов.

    Инфотур направлен на повышение осведомленности пакистанской аудитории о туристическом потенциале Азербайджана и привлечение ее интереса не только к столице, но и к другим городам и регионам страны.

    Ожидается, что публикации участников о поездке на своих цифровых платформах позволят рассказать о туристических направлениях Азербайджана более широкой аудитории.

    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана

    Великое возвращение Государственное агентство по туризму Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана Пакистан
    Фото
    Pakistanlı influenserlər Azərbaycanın turizm imkanları ilə tanış olublar
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    Pakistani influencers explore Azerbaijan's tourism potential
    44 filmi
    44 filmi

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