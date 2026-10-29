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    ABŞ-də dizel yanacağı bir ayda 1,6 % ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:39
    ABŞ-də dizel yanacağı bir ayda 1,6 % ucuzlaşıb

    ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti son bir ay ərzində 10 sentdən çox ucuzlaşaraq bir qallon (3,785 litr) üçün 6,33 dollara enib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika Avtomobil Assosiasiyasının məlumatlarında əks olunub.

    Statistikaya əsasən, dizel yanacağının bir qallonunun orta qiyməti hazırda 6,3347 dollar təşkil edir. Bir ay əvvəl bu göstərici 6,4391 dollar olub. Beləliklə, yanacaq bir ay ərzində təxminən 1,6 % ucuzlaşıb.

    Bununla yanaşı, son bir həftə ərzində dizel yanacağının qiyməti bir qallon üçün 6,3090 dollardan 6,3347 dollara qalxıb. Lakin əvvəlki günlə müqayisədə qiymət 6,3499 dollardan aşağı düşüb.

    Bir il əvvəl ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 3,6826 dollar təşkil edirdi. Beləliklə, son bir aydakı ucuzlaşmaya baxmayaraq, hazırkı qiymətlər ötənilki səviyyəni təxminən 72 % üstələyir.

    Dizel yanacağı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Дизельное топливо в США за месяц подешевело на 1,6%
    MiniBoss
    MiniBoss

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