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    Дизельное топливо в США за месяц подешевело на 1,6%

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 21:17
    Дизельное топливо в США за месяц подешевело на 1,6%

    Средняя стоимость дизельного топлива в США за последний месяц снизилась более чем на 10 центов, до $6,33 за галлон (3,785 литра).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

    Согласно статистике, средняя цена галлона дизельного топлива составляет $6,3347 против $6,4391 месяцем ранее. Таким образом, за месяц топливо подешевело примерно на 1,6%.

    При этом за последнюю неделю стоимость дизельного топлива выросла с $6,3090 до $6,3347 за галлон. В то же время по сравнению с предыдущим днем цена снизилась с $6,3499.

    Год назад средняя стоимость дизельного топлива в США составляла $3,6826 за галлон. Таким образом, несмотря на снижение за последний месяц, нынешние цены примерно на 72% превышают прошлогодний уровень.

    Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də dizel yanacağı bir ayda 1,6 % ucuzlaşıb
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