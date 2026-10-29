Дизельное топливо в США за месяц подешевело на 1,6%

Средняя стоимость дизельного топлива в США за последний месяц снизилась более чем на 10 центов, до $6,33 за галлон (3,785 литра).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Согласно статистике, средняя цена галлона дизельного топлива составляет $6,3347 против $6,4391 месяцем ранее. Таким образом, за месяц топливо подешевело примерно на 1,6%.

При этом за последнюю неделю стоимость дизельного топлива выросла с $6,3090 до $6,3347 за галлон. В то же время по сравнению с предыдущим днем цена снизилась с $6,3499.

Год назад средняя стоимость дизельного топлива в США составляла $3,6826 за галлон. Таким образом, несмотря на снижение за последний месяц, нынешние цены примерно на 72% превышают прошлогодний уровень.