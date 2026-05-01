Денежная база в Азербайджане в апреле сократилась на 2%
Финансы
- 01 мая, 2026
- 15:54
Денежная база в Азербайджане начало мая оценивается в 23 млрд 311,8 млн манатов, что на 1,9% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля текущего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
По сравнению с показателем на конец 2025 года денежная база в стране выросла на 3,75%, а по сравнению с показателем на 1 апреля прошлого года рост составил 8,4%.
