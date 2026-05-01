    01 мая, 2026
    • 15:54
    Денежная база в Азербайджане в апреле сократилась на 2%

    Денежная база в Азербайджане начало мая оценивается в 23 млрд 311,8 млн манатов, что на 1,9% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    По сравнению с показателем на конец 2025 года денежная база в стране выросла на 3,75%, а по сравнению с показателем на 1 апреля прошлого года рост составил 8,4%.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежная база
    Azərbaycanda pul bazası apreldə 2 % azalıb
    Azerbaijan's monetary base reaches 23.3B manats

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей