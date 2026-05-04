Швейцария призвала АБР содействовать открытию новых рынков для частного сектора

Азиатский банк развития (АБР) способен занять центральное место в процессе диверсификации цепочек поставок и содействовать выходу частного и финансового секторов на новые рынки.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, данное заявление сделал управляющий от Швейцарии Пьетро Лаццери в ходе деловой сессии управляющих, проходившей в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"Это открывает перспективы для плодотворного взаимодействия со швейцарским частным и финансовым сектором, который отличается инновационными, устойчивыми подходами и высококачественным партнерством в таких стратегически важных направлениях, как инфраструктура, инновации, науки о жизни, технологии и возобновляемые источники энергии. Мы рассчитываем, что АБР продолжит следовать действующим международным обязательствам, прежде всего Парижскому соглашению, и будет по-прежнему оказывать поддержку странам в адаптации к климатическим изменениям и осуществлении энергетического перехода", - отметил П. Лаццери.