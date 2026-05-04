İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İsveçrə ADB-ni özəl sektor üçün yeni bazarların açılmasına dəstək olmağa çağırıb

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 18:23
    İsveçrə ADB-ni özəl sektor üçün yeni bazarların açılmasına dəstək olmağa çağırıb

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) tədarük zəncirlərinin şaxələndirilməsi prosesində mərkəzi yer tutmağa, həmçinin özəl və maliyyə sektorlarının yeni bazarlara çıxmasına dəstək olmağa qadirdir.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu bəyanatla İsveçrəni təmsil edən bankın idarəedicisi Pyetro Latseri ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxış edib.

    "Bu, infrastruktur, innovasiyalar, həyat elmləri, texnologiyalar və bərpa olunan enerji mənbələri kimi strateji əhəmiyyətli istiqamətlərdə innovativ, dayanıqlı yanaşmaları və yüksək keyfiyyətli tərəfdaşlığı ilə fərqlənən İsveçrənin özəl və maliyyə sektoru ilə səmərəli əməkdaşlıq üçün perspektivlər açır. Biz ümid edirik ki, ADB qüvvədə olan beynəlxalq öhdəliklərə, ilk növbədə Paris Sazişinə əməl etməyə davam edəcək və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma, eləcə də enerji keçidinin həyata keçirilməsində ölkələrə əvvəlki kimi dəstək göstərəcək", - P. Latseri deyib.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) İsveçrə
    Швейцария призвала АБР содействовать открытию новых рынков для частного сектора
    Switzerland calls on ADB to help open new markets for private sector

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti