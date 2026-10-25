Трамп: Audi вложит $4,2 млрд в строительство автомобильного завода в США

Германский автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, намерен вложить $4,2 млрд в строительство завода в штате Джорджия.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Джорджии перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

"Audi обещала инвестировать $4,2 млрд, чтобы начать в следующем месяце строительство в соседнем городе Мейкон огромного завода, который будет выпускать по 200 тыс. автомобилей в год", - сказал американский лидер.

По словам Трампа, "это будет крупнейшее капиталовложение в автомобилестроительную отрасль США в новейшей истории". Генеральный директор Audi Гернот Дёллнер также коротко выступил на митинге и подтвердил, что компания намерена наладить производство в Мейконе.

Трамп выразил уверенность в том, что руководство Audi приняло такое решение из-за введенных вашингтонской администрацией пошлин.

"Если бы не было тарифов, они бы не пришли", - добавил он. Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что автомобилестроительные компании по этой причине переносят производственные мощности в США из других стран, включая Германию и Японию. Перенос производства в США позволяет производителям частично вывести продукцию из-под действия американских пошлин.