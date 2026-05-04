    Карлон: Поездки на освобожденные территории расширяют сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 17:34
    Карлон: Поездки на освобожденные территории расширяют сотрудничество с Азербайджаном

    Поездки на освобожденные территории Азербайджана способствуют расширению сотрудничества между Баку и Вашингтоном в различных сферах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Баку в сети X.

    В ней сообщается, что 1–2 мая временная поверенная в делах США в Баку Эми Карлон вместе с членами дипломатического корпуса посетила Ходжалы, Ханкенди, Шушу и Лачын в рамках поездки, организованной правительством Азербайджана.

    В Ходжалы она посетила мемориал жертвам событий февраля 1992 года, в Шуше - центр ASAN xidmət, региональную больницу, строительную площадку новой мечети, которая станет крупнейшей в регионе, и другие объекты.

    Карлон также ознакомилась с инфраструктурными и региональными проектами в Ханкенди и Лачыне, включая Карабахский университет и агропромышленный парк "Зерди".

    Посольство отмечает, что уже второй визит Карлон в регион за последнюю неделю.

    "Карлон подчеркивает, что такие поездки помогают лучше понимать ситуацию и способствуют развитию сотрудничества между США и Азербайджаном в сферах экономики, взаимосвязанности, обороны и безопасности", - говорится в публикации.

    Освобожденные территории Азербайджана Эми Карлон Соединенные Штаты Америки (США) Дипломатический корпус
    Emi Karlon: Azad edilmiş ərazilərə səfərlər ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının genişlənməsinə dəstəkdir
    Amy Carlon says visits to liberated areas boost US-Azerbaijan cooperation

