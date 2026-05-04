Карлон: Поездки на освобожденные территории расширяют сотрудничество с Азербайджаном

Поездки на освобожденные территории Азербайджана способствуют расширению сотрудничества между Баку и Вашингтоном в различных сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Баку в сети X.

В ней сообщается, что 1–2 мая временная поверенная в делах США в Баку Эми Карлон вместе с членами дипломатического корпуса посетила Ходжалы, Ханкенди, Шушу и Лачын в рамках поездки, организованной правительством Азербайджана.

В Ходжалы она посетила мемориал жертвам событий февраля 1992 года, в Шуше - центр ASAN xidmət, региональную больницу, строительную площадку новой мечети, которая станет крупнейшей в регионе, и другие объекты.

Карлон также ознакомилась с инфраструктурными и региональными проектами в Ханкенди и Лачыне, включая Карабахский университет и агропромышленный парк "Зерди".

Посольство отмечает, что уже второй визит Карлон в регион за последнюю неделю.

"Карлон подчеркивает, что такие поездки помогают лучше понимать ситуацию и способствуют развитию сотрудничества между США и Азербайджаном в сферах экономики, взаимосвязанности, обороны и безопасности", - говорится в публикации.