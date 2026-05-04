Марко Рубио посетит 6-8 мая Рим и Ватикан
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 17:32
Госсекретарь США, помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио совершит визиты в Рим и Ватикан 6-8 мая.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Томми Пиготта.
В нем сообщается, что Рубио встретится с руководством Святого престола, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
"Встречи будут сконцентрированы на общих интересах в сфере безопасности и стратегическом совпадении взглядов", - отметил Пиготт.
Последние новости
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44
Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в ИталиюЭнергетика
23:32
Фото