Марко Рубио посетит 6-8 мая Рим и Ватикан

Госсекретарь США, помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио совершит визиты в Рим и Ватикан 6-8 мая.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Томми Пиготта.

В нем сообщается, что Рубио встретится с руководством Святого престола, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"Встречи будут сконцентрированы на общих интересах в сфере безопасности и стратегическом совпадении взглядов", - отметил Пиготт.