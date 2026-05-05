    В регионе
    • 05 мая, 2026
    • 07:23
    Tasnim: В результате обстрела США иранских грузовых судов погибли пять человек

    США обстреляли два небольших гражданских грузовых судна, в результате чего погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на военный источник сообщило иранское агентство Tasnim.

    "США, вместо скоростных катеров КСИР, обстреляли два небольших грузовых судна, <...> погибли пятеро мирных граждан", - уточняется в сообщении.

    Перевозившие гражданский груз суда, отмечает Tasnim, следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Об инциденте стало известно после проверки сообщений, что США потопили несколько иранских катеров.

    Накануне глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что американские военные потопили в Ормузском проливе шесть малых скоростных катеров Ирана. В Тегеране эти сообщения опровергли.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР)
