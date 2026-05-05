Tasnim: В результате обстрела США иранских грузовых судов погибли пять человек
В регионе
- 05 мая, 2026
- 07:23
США обстреляли два небольших гражданских грузовых судна, в результате чего погибли пять человек.
Как передает Report, об этом со ссылкой на военный источник сообщило иранское агентство Tasnim.
"США, вместо скоростных катеров КСИР, обстреляли два небольших грузовых судна, <...> погибли пятеро мирных граждан", - уточняется в сообщении.
Перевозившие гражданский груз суда, отмечает Tasnim, следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Об инциденте стало известно после проверки сообщений, что США потопили несколько иранских катеров.
Накануне глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что американские военные потопили в Ормузском проливе шесть малых скоростных катеров Ирана. В Тегеране эти сообщения опровергли.
Последние новости
12:10
Казахстан и Турция усиливают технологическое партнерствоДругие страны
12:05
Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель АрменииВ регионе
11:58
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили раненияДругие
11:53
В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13Инфраструктура
11:52
Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг ИранаДругие страны
11:50
Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с АрмениейВ регионе
11:47
Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огняДругие страны
11:46
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетикиЭнергетика
11:46