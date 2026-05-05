    Tasnim: ABŞ SEPAH katerlərini yox, mülki şəxslərin qayıqlarını atəşə tutub

    Region
    05 may, 2026
    07:13
    Tasnim: ABŞ SEPAH katerlərini yox, mülki şəxslərin qayıqlarını atəşə tutub

    ABŞ İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) sürətli katerlərinin əvəzinə mülki şəxslərə aid 2 kiçik yük qayığını atəşə tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi mənbəyə istinadən "Tasnim" məlumat yayıb.

    "ABŞ SEPAH-ın sürətli katerləri əvəzinə açıq-aşkar bir cinayət törədərək mülki şəxslərə aid 2 kiçik yük qayığını atəşə tutub", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, nəticədə 5 dinc sərnişin həlak olub:

    "Amerikalılar bu cinayətə görə mütləq cavab verməlidirlər".

    Qeyd edək ki, mayın 4-də ABŞ hərbi helikopterlər vasitəsilə Hörmüz boğazında İranın 6 kiçik katerini batırdığını açıqlayıb. İran hərbçiləri isə bu iddiaları təkzib edib.

    12:02

    Naxçıvanda şagird sayı 500-dən artıq olan məktəblərə yeni direktor təyinatları olub

    Elm və təhsil
    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
