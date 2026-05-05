    Трамп рассказал о судьбе нефти с захваченных иранских танкеров

    • 05 мая, 2026
    • 04:39
    Трамп рассказал о судьбе нефти с захваченных иранских танкеров

    США забрали большую часть нефти с захваченных в Индийском океане иранских танкеров.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Salem News Channel заявил американский президент Дональд Трамп.

    "Большая ее часть поступает в Соединенные Штаты", - отметил он.

    Ранее, выступая 1 мая в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед членами местного клуба Forum, Трамп заявил, что ВМС США действуют "как пираты", осуществляя военно-морскую блокаду иранских портов.

    "Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, - сказал он. - Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры".

    До этого постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме Совету безопасности международной организации обвинил США в "государственном пиратстве" после захвата двух коммерческих судов с иранской нефтью.

    Tramp ələ keçirilmiş İran tankerlərindəki neftin aqibəti barədə danışıb

