Трамп рассказал о судьбе нефти с захваченных иранских танкеров

США забрали большую часть нефти с захваченных в Индийском океане иранских танкеров.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Salem News Channel заявил американский президент Дональд Трамп.

"Большая ее часть поступает в Соединенные Штаты", - отметил он.

Ранее, выступая 1 мая в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед членами местного клуба Forum, Трамп заявил, что ВМС США действуют "как пираты", осуществляя военно-морскую блокаду иранских портов.

"Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, - сказал он. - Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры".

До этого постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме Совету безопасности международной организации обвинил США в "государственном пиратстве" после захвата двух коммерческих судов с иранской нефтью.