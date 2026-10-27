"Араз-Нахчыван" проведет первый матч в сезоне Лиги чемпионов УЕФА

Чемпион Азербайджана по футзалу "Араз-Нахчыван" сегодня сыграет первый матч в сезоне 2026/2027 Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первом туре основного этапа команда встретится с чемпионом Венгрии "Уйпештом".

Матч пройдет на "Презеро Арене" в польском Гливице в 16:00 по бакинскому времени.

Встречу обслужит французский арбитр Виктор Ше. Его помощниками будут латвийцы Сергей Сачманс и Игорь Ячевич. Таймкипером назначен поляк Доминик Лорке, инспектором судейства - немец Свен Айхлер, представителем УЕФА - украинка Марина Кирилюк.

В рамках группы V "Араз-Нахчыван" 28 октября сыграет с командой "Буба Мара" из Боснии и Герцеговины, а 30 октября - с польским клубом "Пяст".