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    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının cari mövsümündə ilk matçına çıxacaq

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:36
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasının cari mövsümündə ilk matçına çıxacaq

    Futzal üzrə Azərbaycan çempionu "Araz-Naxçıvan" bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümündə ilk oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi əsas mərhələnin I turunda Macarıstan çempionu "Uypeşt"lə üz-üzə gələcək.

    Matç Polşanın Qlivise şəhərindəki "Prezero Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

    Qarşılaşmanı fransalı Viktor Şe idarə edəcək. Ona latviyalı Sergey Saçmans və İqor Yaçeviç kömək göstərəcəklər. Görüşün "timekeeper"i polşalı Dominik Lorke, hakim-inspektoru almaniyalı Sven Eyxler, UEFA nümayəndəsi isə ukraynalı Marina Kirilyuk olacaq.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" yer aldığı V qrupda oktyabrın 28-də Bosniya və Herseqovinanın "Buba Mara", 30-da isə Polşanın "Piast" komandası ilə qarşılaşacaq.

    Araz-Naxçıvan FK Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqası
    "Араз-Нахчыван" проведет первый матч в сезоне Лиги чемпионов УЕФА
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