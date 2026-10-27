Алжир предложил азербайджанским компаниям участвовать в тендере по семи нефтегазовым блокам

Алжир направил приглашение азербайджанским нефтегазовым компаниям для участия в международном тендере "Algeria Bid Round 2026", который включает семь блоков для геологоразведки.

Как передает Report со ссылкой на Министерство углеводородов Алжира, переговоры прошли в ходе встречи государственного министра, главы углеводородного ведомства Алжира Мухамеда Аркаба с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым на полях 28-й министерской встречи Форума стран-экспортеров газа в Москве.

Участники переговоров проанализировали нынешний уровень двусторонних связей между Алжиром и Азербайджаном в углеводородной отрасли и обсудили направления укрепления и расширения партнерского взаимодействия.

"Стороны также рассмотрели перспективные направления развития взаимодействия в нефтегазовой сфере, в особенности в таких областях, как обслуживание скважин, освоение месторождений, транспортировка углеводородного сырья, нефтепереработка и нефтехимия, а также в иных направлениях деятельности, связанных с нефтегазовым сектором. В этом контексте были проанализированы инвестиционные возможности и перспективы партнерства между предприятиями обеих стран, прежде всего между концерном Sonatrach и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), на всех звеньях цепочки создания стоимости в углеводородной индустрии", - отмечается в сообщении министерства.

Помимо этого, стороны акцентировали внимание на значимости интенсификации обмена практическим опытом, техническими и технологическими компетенциями, а также на углублении взаимодействия в сфере профессиональной подготовки и наращивания кадрового потенциала, что призвано содействовать росту производительности и эффективности деятельности в различных секторах нефтегазовой промышленности.

Вместе с тем были обсуждены вопросы организации в ноябре 2026 года в Баку первого заседания Совместной рабочей группы, учрежденной в рамках Меморандума о взаимопонимании по взаимодействию в нефтегазовой области, а также проведения в первом полугодии 2027 года заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому партнерству. Стороны указали на необходимость наращивания обмена техническими знаниями и профессиональной экспертизой, а также расширения сотрудничества в области подготовки специалистов и формирования компетенций. Предполагается, что данные шаги будут содействовать увеличению производственных мощностей и росту эффективности в разных сегментах нефтегазового сектора.

Кроме того, стороны провели обмен оценками текущего положения на глобальных рынках углеводородов и основных угроз для их стабильности и энергетической безопасности. В данной связи была подчеркнута значимость продолжения систематических консультаций и согласования позиций как в рамках формата ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа в целях поддержания рыночного равновесия и упрочения многостороннего диалога.

Отметим, что "Algeria Bid Round 2026" представляет собой второй в истории Алжира тендер на освоение углеводородных месторождений. Блоки, выставленные в рамках текущего раунда, расположены преимущественно в бассейнах восточной и центральной частей страны. Шесть из них предлагаются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), а один - на условиях соглашения об участии.