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    Əlcəzair Azərbaycan şirkətlərinə 7 neft-qaz bloku üzrə tenderdə iştirak etməyi təklif edib

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:53
    Əlcəzair Azərbaycan şirkətlərinə 7 neft-qaz bloku üzrə tenderdə iştirak etməyi təklif edib

    Əlcəzair geoloji kəşfiyyat üçün 7 bloku özündə birləşdirən "Algeria Bid Round 2026" beynəlxalq tenderində iştirak etmək üçün Azərbaycanın neft-qaz şirkətlərinə dəvət göndərib.

    "Report" Əlcəzairin Karbohidrogenlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, danışıqlar Moskvada Qaz İxrac edən Ölkələr Forumunun (GECF) 28-ci nazirlər görüşü çərçivəsində Əlcəzairin dövlət naziri, karbohidrogenlər qurumunun rəhbəri Məhəmməd Arkabın Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovla görüşü zamanı baş tutub.

    Danışıqların iştirakçıları karbohidrogen sektorunda Əlcəzair və Azərbaycan arasındakı ikitərəfli əlaqələrin hazırkı səviyyəsini təhlil edib və tərəfdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Xəbər yenilənir

    Pərviz Şahbazov Məhəmməd Arkab Əlcəzair
    Алжир предложил азербайджанским компаниям участвовать в тендере по семи нефтегазовым блокам
    Algeria invites Azerbaijani energy companies to bid in 2026 hydrocarbon tender
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