Пожар на заводе в Гяндже потушен - ОБНОВЛЕНО-2

Пожар на заводе в Гяндже потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что благодаря неотложным мерам, предпринятым пожарными, было предотвращено распространение огня на расположенные поблизости строения.

06:27

Подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана локализовали пожар на заводе в Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, на горячую "112" МЧС поступила информация о возникновении пожара на заводе, расположенном по улице А.Аразова в городе Гяндже.

На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было локализовано в кратчайшие сроки.

"В настоящее время мероприятия по полной ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

05:59

В Самухском районе возник крупный пожар на предприятии по производству семечек подсолнечника.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент западного бюро Report.

Согласно информации, предприятие расположено у дороги Гянджа-Самух.

К тушению пожара привлечены 10 единиц техники и личный состав профильного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).