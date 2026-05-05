Пожар на заводе в Гяндже потушен - ОБНОВЛЕНО-2
- 05 мая, 2026
- 06:54
Пожар на заводе в Гяндже потушен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что благодаря неотложным мерам, предпринятым пожарными, было предотвращено распространение огня на расположенные поблизости строения.
Подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана локализовали пожар на заводе в Гяндже.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, на горячую "112" МЧС поступила информация о возникновении пожара на заводе, расположенном по улице А.Аразова в городе Гяндже.
На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было локализовано в кратчайшие сроки.
"В настоящее время мероприятия по полной ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
В Самухском районе возник крупный пожар на предприятии по производству семечек подсолнечника.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент западного бюро Report.
Согласно информации, предприятие расположено у дороги Гянджа-Самух.
К тушению пожара привлечены 10 единиц техники и личный состав профильного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).