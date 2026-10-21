Госдолг США вырос почти $400 млрд за два месяца

Государственный долг США прибавил почти $400 млрд за два месяца после достижения рекордной отметки в $40 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Согласно опубликованной ведомством информации, американский суверенный долг сейчас составляет практически $40,4 трлн. Это означает, что с момента достижения своей рекордной отметки в $40 трлн 19 августа текущего года, объем государственных заимствований вырос на 1%.

По прогнозам американских экспертов, в течение следующего десятилетия госдолг США вырастет примерно до 120% ВВП. Это означает, что задолженность федерального правительства превысит годовой объем производства всей экономики США. Вашингтон ежегодно тратит на выплату процентов по госдолгу почти $970 млрд, что больше, чем на военную сферу. С 2020 года объем этих трат в три раза увеличился.

По оценке Института мировой экономики имени Питерсона, без реформирования государственных расходов или налогообложения задолженность страны может достичь $50 трлн через шесть лет.