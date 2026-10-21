Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Госдолг США вырос почти $400 млрд за два месяца

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 06:07
    Госдолг США вырос почти $400 млрд за два месяца

    Государственный долг США прибавил почти $400 млрд за два месяца после достижения рекордной отметки в $40 трлн.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

    Согласно опубликованной ведомством информации, американский суверенный долг сейчас составляет практически $40,4 трлн. Это означает, что с момента достижения своей рекордной отметки в $40 трлн 19 августа текущего года, объем государственных заимствований вырос на 1%.

    По прогнозам американских экспертов, в течение следующего десятилетия госдолг США вырастет примерно до 120% ВВП. Это означает, что задолженность федерального правительства превысит годовой объем производства всей экономики США. Вашингтон ежегодно тратит на выплату процентов по госдолгу почти $970 млрд, что больше, чем на военную сферу. С 2020 года объем этих трат в три раза увеличился.

    По оценке Института мировой экономики имени Питерсона, без реформирования государственных расходов или налогообложения задолженность страны может достичь $50 трлн через шесть лет.

    Государственный долг Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin dövlət borcu iki ay ərzində təxminən 400 milyard dollar artıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    07:18
    На побережье Сахалина произошел выброс нефтепродуктов
    В регионе
    06:43
    В ООН рассказали о мультикультурной модели общества Азербайджана
    Внешняя политика
    06:07
    Госдолг США вырос почти $400 млрд за два месяца
    Другие страны
    05:36
    Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине
    Другие страны
    05:14
    Азербайджан призвал ООН сыграть более активную роль в вопросе пропавших без вести лиц
    Внешняя политика
    04:50
    Open AI запустил в ChatGPT функцию защищенной переписки
    ИКТ
    04:11
    Axios: США ожидают от РФ компромисса после переговоров в Осло
    Другие страны
    03:44
    The Times: Британия намерена разрабатывать газовое месторождение в Северном море
    Другие страны
    03:08
    WP назвала причину, по которой Трамп начал склоняться к поддержке РФ
    Другие страны
    Лента новостей