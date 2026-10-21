Азербайджан призвал ООН сыграть более активную роль в вопросе пропавших без вести лиц

ООН и другие профильные международные организации в рамках своих мандатов должны играть более активную роль в проведении поисков пропавших без вести лиц, содействии обмену информацией о них, развитии судебно-медицинской экспертизы и расширении поддержки пострадавшим семьям.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателем Комитета по насильственным исчезновениям в рамках третьего комитета 81-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

Дипломат отметил, что вопрос пропавших без вести лиц является одной из наиболее серьезных вызывающих обеспокоенность проблем вооруженных конфликтов и должна рассматриваться как глобальный вызов, затрагивающий человеческие жизни в различных регионах по всему миру.

"В этом контексте судьба пропавших без вести лиц остается одним из важнейших приоритетов для Азербайджана в постконфликтный период. В связи с бывшим конфликтом более 4 000 человек зарегистрированы как пропавшие без вести.

В то же время с момента окончания конфликта обнаружено 32 массовых захоронения с останками 253 человек. Эти захоронения представляют дополнительные доказательства преднамеренного убийства гражданских лиц и других лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - заявил Ш. Гаджиев.

По его словам, предоставление всей необходимой информации о местах захоронений, в частности массовых захоронений, открытие архивов и сбор свидетельских показаний входят в число мер, которые должны быть приняты для реализации права семей пропавших без вести лиц узнать правду.

"Передача всей соответствующей информации о пропавших без вести лицах, помимо того что является юридическим обязательством и гуманитарной ответственностью, послужит практической демонстрацией приверженности миру и будет способствовать укреплению взаимного доверия", - подчеркнул дипломат.