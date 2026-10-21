Open AI запустил в ChatGPT функцию защищенной переписки

OpenAI начала постепенно внедрять в ChatGPT функцию защищенных чатов, доступ к которым можно ограничить четырехзначным PIN-кодом.

Как передает Report, об этом на своем сайте сообщила компания-разработчик.

Такие переписки скрываются из обычной истории, списка закрепленных чатов и общего поиска. Они хранятся в разделе Projects > Locked chats, для доступа к которому требуется PIN-код аккаунта. На поддерживаемых мобильных устройствах вместо него также можно использовать Face ID, Touch ID или разблокировку самого устройства.

Функцию постепенно внедряют для пользователей тарифов Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu.

В OpenAI подчеркнули, что блокировка чата не обеспечивает сквозное шифрование и не создает отдельного зашифрованного хранилища. Она также не меняет сроки хранения переписки и настройку, определяющую, может ли она использоваться для улучшения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Если пользователь забудет PIN-код и решит его сбросить, все защищенные чаты, данные памяти, сохраненные только из этих переписок, а также защищенные ими файлы будут безвозвратно удалены. Восстановить их через службу поддержки OpenAI нельзя.