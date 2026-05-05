    Gəncədəki yanğın tam söndürülüb- YENİLƏNİB-2

    • 05 may, 2026
    • 06:49
    Gəncə şəhəri, Ə.Arazov küçəsində yerləşən zavodda baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən tam söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğının yaxınlıqda yerləşən tikililərə keçməsinə imkan verilməyib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhəri, Ə.Arazov küçəsində yerləşən zavodda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb.

    Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

    Samux rayonunun ərazisində güclü yanğın başlayıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yanğın Samux-Gəncə yolunun kənarında günəbaxan tumu istehsalı fabrikində qeydə alınıb.

    Alovun qarşısını almaq üçün Samux və Gəncədən 10 yanğınsöndürən avtomobil və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb olunub.

    Yanğın hadisəsi Samux Gəncə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Пожар на заводе в Гяндже потушен - ОБНОВЛЕНО-2

