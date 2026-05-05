Сербское агентство "Танюг" подготовило материал о грязевых вулканах Азербайджана

Ведущее информационное агентство Сербии "Танюг" подготовило материал о грязевых вулканах Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, в статье под заголовком "Азербайджан - страна с наибольшим количеством грязевых вулканов в мире" отмечается, что почти половина всех зарегистрированных в мире грязевых вулканов расположена именно на территории этой страны.

"Большая часть этих вулканов расположена на дне Каспийского моря и вблизи Гобустанского национального парка, включенного в 2007 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Грязевые вулканы извергают холодную грязь и газ, они образуются в результате давления газов, поступающих из глубинных слоев земли. Поэтому они считаются важной геологической достопримечательностью и одной из самых необычных природных особенностей мира", - говорится в статье.

Также подчеркивается, что примерно 60 процентов грязевых вулканов Азербайджана считаются активными, а периодически происходящие извержения могут сопровождаться мощными выбросами грязи и газа:

"В некоторых случаях фиксируется также воспламенение метана. Их широкое распространение связывают с тем, что Азербайджан чрезвычайно богат нефтью и газом. Подземное давление выталкивает смесь воды, глины и газа к поверхности земли, что и приводит к образованию грязевых вулканов.

Некоторые из крупнейших грязевых вулканов мира высотой более 700 метров расположены в Азербайджане. Научные исследования показали, что грязь, извергаемая этими вулканами, богата йодом и магнием, в связи с чем получила широкое применение в фармацевтике.

Специалисты подчеркивают, что азербайджанские вулканы являются не только природной достопримечательностью, но и окнами в недра земли, которые помогают исследовать новые энергетические месторождения.

Благодаря уникальному ландшафту и редкому геологическому феномену грязевые вулканы превратились в одну из самых известных природных достопримечательностей Азербайджана и ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей из разных стран мира", - говорится в статье "Танюг".