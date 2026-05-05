Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сербское агентство "Танюг" подготовило материал о грязевых вулканах Азербайджана

    Экология
    • 05 мая, 2026
    • 05:43
    Сербское агентство Танюг подготовило материал о грязевых вулканах Азербайджана

    Ведущее информационное агентство Сербии "Танюг" подготовило материал о грязевых вулканах Азербайджана.

    Как сообщает балканское бюро Report, в статье под заголовком "Азербайджан - страна с наибольшим количеством грязевых вулканов в мире" отмечается, что почти половина всех зарегистрированных в мире грязевых вулканов расположена именно на территории этой страны.

    "Большая часть этих вулканов расположена на дне Каспийского моря и вблизи Гобустанского национального парка, включенного в 2007 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Грязевые вулканы извергают холодную грязь и газ, они образуются в результате давления газов, поступающих из глубинных слоев земли. Поэтому они считаются важной геологической достопримечательностью и одной из самых необычных природных особенностей мира", - говорится в статье.

    Также подчеркивается, что примерно 60 процентов грязевых вулканов Азербайджана считаются активными, а периодически происходящие извержения могут сопровождаться мощными выбросами грязи и газа:

    "В некоторых случаях фиксируется также воспламенение метана. Их широкое распространение связывают с тем, что Азербайджан чрезвычайно богат нефтью и газом. Подземное давление выталкивает смесь воды, глины и газа к поверхности земли, что и приводит к образованию грязевых вулканов.

    Некоторые из крупнейших грязевых вулканов мира высотой более 700 метров расположены в Азербайджане. Научные исследования показали, что грязь, извергаемая этими вулканами, богата йодом и магнием, в связи с чем получила широкое применение в фармацевтике.

    Специалисты подчеркивают, что азербайджанские вулканы являются не только природной достопримечательностью, но и окнами в недра земли, которые помогают исследовать новые энергетические месторождения.

    Благодаря уникальному ландшафту и редкому геологическому феномену грязевые вулканы превратились в одну из самых известных природных достопримечательностей Азербайджана и ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей из разных стран мира", - говорится в статье "Танюг".

    Грязевые вулканы
    "Tanjug": Azərbaycan dünyada ən çox palçıq vulkanına sahib ölkədir

    Последние новости

    12:05

    Пашинян: Соответствие стандартом ЕС - первоочередная цель Армении

    В регионе
    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    11:36
    Фото

    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    Бизнес
    Лента новостей