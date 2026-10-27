Президент: Азербайджан установил отношения стратегического партнерства с двумя сверхдержавами

Азербайджан установил отношения стратегического партнерства с двумя сверхдержавами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

"Наши международные контакты показывают, что нам действительно удалось зарекомендовать себя как надежного и уважаемого члена международного сообщества. У нас уже установлены отношения стратегического партнерства с двумя сверхдержавами.

В 2025 году мы с Китаем подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также в 2025 году с Соединенными Штатами в августе подписана стратегическая хартия. Таким образом, с двумя сверхдержавами Азербайджан взаимодействует в формате стратегического партнерства", - сказал глава государства.

Президент добавил, что с 10 государствами - членами Европейского союза (ЕС) подписаны декларации или соглашения о стратегическом партнерстве.

"В следующем году мы примем саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и будем председательствовать в этой важной международной организации, объединяющей почти 60 стран. Мы рассматриваем это как знак уважения к нашей политике, нашему отношению к религии, нашим традициям и ценностям", - заявил президент Азербайджана.